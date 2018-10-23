Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Россией

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Советом по правам человека при президенте России, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов российским журналистам.
По его словам, ответ пришел отрицательный. "В перевод на русский язык звучит как "шли бы вы отсюда, господа". Нехороший ответ. Они обосновали его, что "мы не работаем с правительственными организациями". А кроме того, нет никакой компетенции за рубежом", — сказал Федотов.
"Меня их ответ не удовлетворил, но я не собираюсь обжаловать его президенту Трампу", — пошутил Федотов.
Дело Марии Бутиной
В июле в США задержали россиянку Марию Бутину, ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском Минюсте, а также собственно в работе иностранным агентом.
По словам адвоката, Бутина не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, после чего перевели в тюрьму Александрии в окрестностях столицы. Суд отказался освободить ее на время разбирательства. Следующее заседание пройдет 13 ноября.