Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Россией

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Комиссия по правам человека в США отказалась сотрудничать с Советом по правам человека при президенте России, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов российским журналистам.

"Я написал председателю комиссии Кэтрин Ламон письмо с предложением сотрудничать – мы будем помогать решать проблемы с американскими гражданами в России. У них ведь бывают проблемы, так что давайте помогать. Сидит он где-то в СИЗО в "Бутырке", давайте мы навести его, спросим, хорошо ли с кормлением, с медициной, может ему что-то нужно. А в свою очередь посмотрите – у вас Марина Бутина. Зайдите к ней", — сказал Федотов.

По его словам, ответ пришел отрицательный. "В перевод на русский язык звучит как "шли бы вы отсюда, господа". Нехороший ответ. Они обосновали его, что "мы не работаем с правительственными организациями". А кроме того, нет никакой компетенции за рубежом", — сказал Федотов.

"Меня их ответ не удовлетворил, но я не собираюсь обжаловать его президенту Трампу", — пошутил Федотов.

Дело Марии Бутиной

В июле в США задержали россиянку Марию Бутину, ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском Минюсте, а также собственно в работе иностранным агентом.

Бутина в суде заявила о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

По словам адвоката, Бутина не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, после чего перевели в тюрьму Александрии в окрестностях столицы. Суд отказался освободить ее на время разбирательства. Следующее заседание пройдет 13 ноября.

