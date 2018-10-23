За выходные из венесуэльских тюрем сбежали полсотни заключенных

МЕХИКО, 23 окт – РИА Новости. Сразу 51 заключенный сбежал из венесуэльских тюрем за несколько дней, сообщает в понедельник портал Nacional.

Больше всего — 40 человек — осуществили в пятницу побег из центра предварительного задержания в штате Нуэва-Эспарта. При этом перед побегом заключенные убили двух сокамерников. Еще 10 человек сбежали в субботу из тюрьмы в штате Сулия.

Последним стал побег одного заключенного в штате Лара. Его доставили в суд для слушаний по делу, откуда он скрылся в неизвестном направлении.