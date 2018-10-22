В Афганистане погиб чешский военный, еще двое ранены

ПРАГА, 22 окт – РИА Новости. Один чешский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения во время атаки боевиков на авиабазу Шинданд в провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщил в понедельник вечером на своем сайте без дальнейших подробностей чешский генштаб.

"Один военнослужащий Т.П. 1976 года рождения погиб и еще два члена подразделения поддержки были ранены. Военнослужащим на месте оказана неотложная медицинская помощь, после чего они были на самолете переправлены в госпиталь на авиабазе Баграм. Жизнь раненых военных находится вне опасности", — говорится в сообщении генштаба.

В свою очередь, представитель генштаба Якуб Файнор сообщил журналистам, что инцидент произошел на базе Шинданд в провинции Герат. Дальнейшие подробности генштаб предоставит во вторник, добавил Файнор.

В среду на минувшей неделе во время патрулирования в районе крупнейшей авиабазы НАТО в Афганистане в Баграме были ранены 5 военнослужащих, входящих в чешский контингент небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка". В начале августа этого года в результате взрыва террориста-смертника неподалеку от той же базы погибли 5 чешских военнослужащих.