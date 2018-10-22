Трамп ожидает итогов расследования гибели Хашукджи в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает итогов расследования по убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в ближайшие дни.

"Мы намереваемся узнать о том, что произошло, через день-два", — сказал он журналистам, беседу президента с которыми транслировал телеканал CNN.

На вопрос журналистов, как быть со сроками в один месяц, которые объявила Саудовская Аравия, он ответил, что "они неоправданно большие".

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются. Саудовские власти заявляют, что стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.