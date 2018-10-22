Кадыров прокомментировал одобрение Украиной санкций против России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одобрение Украиной санкций Евросоюза в отношении России — это позорная плата за надежду стать частью состава ЕС.

Пресс-служба Совета ЕС сообщила в понедельник, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении до марта 2019 года списка индивидуальных санкций против РФ.

"Это позорная плата Украины за призрачную надежду быть допущенной на дальние подступы к Евросоюзу. Честно говоря, удивляет Украина, которая на самом деле никогда и никуда не уйдёт, и которую не примут туда, к каким бы антироссийским акциям она не подключалась", — написал глава Чечни в своем Telegram в понедельник.

Кадыров считает, что руководству Украины абсолютно безразлична судьба многих миллионов своих граждан, которые содержат семьи, живя и работая в России. "Конечно, нет вины этих людей в том, что творит Киев, не думая об украинцах, зарабатывающих на просторах от Камчатки до Калининграда", — подчеркнул он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ