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США отказали в визе матери россиянина, обвиняемого в кибермошенничестве

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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВерховный суд в Вашингтоне. Архивное фотоВерховный суд в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Власти США отказали в предоставлении визы матери россиянина Юрия Мартышева, обвиняемого в США в кибермошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
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"Очень жаль, что мать Юрия Мартышева получила отказ в ее заявлении на получение американской визы, когда она подала заявление в дипломатическое представительство США в Риге, Латвия", — заявил Тарасов.

По его словам, мать Мартышева сообщила американским дипломатам, что ее единственной целью для посещения США является желание присутствовать на слушании по делу ее сына.

"Первоначальное заявление было отклонено на основании того факта, что она может остаться в США после вынесения приговора и попытаться получить статус иммигранта. Она получила дополнительную документацию. К сожалению, второй запрос также был отклонен ", — добавил Тарасов.

Адвокат считает, что мать Мартышева может предпринять еще одну попытку получить визу в связи с изменением даты слушания по делу ее сына.

Кибербезопасность. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ранее Алексей Тарасов сообщил, что вынесение приговора Мартышеву перенесено с 19 октября на 19 апреля 2019 года. По его словам, сторона защиты будет просить понизить срок приговора до 5 лет тюрьмы.

Мартышева задержали в Латвии в 2017 году и экстрадировали в США. Суд над ним проходит в городе Александрия в штате Виргиния. Ранее он признал себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества и в пособничестве компьютерному мошенничеству. Ему грозит по этим пунктам до 15 лет тюрьмы, в случае одновременного отбытия наказания по двум пунктам — до 10 лет. В обмен на признание Мартышевым своей вины по двум пунктам прокуратура согласилась снять два других пункта обвинения, включая два эпизода электронного мошенничества, каждый из которых грозил подсудимому тюремным сроком до 30 лет.

Аналогичные обвинения предъявлены другому обвиняемому по делу, гражданину Латвии Руслану Бондарю.

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© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Мартышев признался в том, что создал компьютерный сервис, на котором можно было проверить, могут ли антивирусные программы обнаруживать те или иные файлы или программы.

В соглашении о признании себя виновным говорится, что Мартышев и его сообщник Бондарь продали свои услуги компании ZS, которая базировалась в штате Виргиния. Эта компания затем перепродала программное обеспечение более чем трем тысячам клиентов. Как заявляет обвинение, в результате был причинен ущерб более чем 16 тысячам компьютеров.

По условиям соглашения Мартышев обязуется возместить нанесенный ущерб в размере более чем 125 тысяч долларов.

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