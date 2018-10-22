Болтон: до половины баллистических ракет Китая не соответствуют ДРСМД

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Советник президента США Джон Болтон, комментируя возможность превращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) многосторонним, заявил, что от трети до половины от общего числа баллистических ракет КНР не соответствуют этому договору.

"Сейчас, например, от трети до половины от общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют Договору о РСМД. И предполагать, что они уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет — это просто нереалистично", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

Болтон добавил, что тема превращения договора в многосторонний обсуждалась еще в 2001-2004 годах при администрации Джорджа Буша.

"Возможно, если бы мы тогда, на достаточно раннем этапе, предприняли какие-то действия, то это было бы возможно", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.