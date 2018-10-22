США открыты в вопросе судьбы СНВ-3, заявил Болтон

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вашингтон еще не принял решение по продлению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), США остаются открытыми в вопросе дальнейшей судьбы соглашения, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Нет, мы еще не решили. Но мы обсуждали СНВ-3 сегодня. Это соглашение истекает в 2021 году. Так что у нас еще есть время", — заявил в интервью газете "Коммерсант" Болтон, который находится с визитом в Москве.

Он отметил, что многие решения в вопросах контроля над вооружениями "принимаются в последний момент". "Сейчас в США идет обсуждение того, что делать с этим соглашением. Один из пунктов, которые мы считаем важным – вначале решить вопрос с Договором о РСМД. Я говорил об этом с Николаем Патрушевым и другими (представителями властей РФ — ред.), объяснял нашу логику, мы стараемся быть открытыми в этом плане", — добавил Болтон.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.