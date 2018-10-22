Хакеры поместили "казнь" Хашукджи на сайт саудовского инвестфорума

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хакеры взломали сайт саудовского инвестиционного форума Future Investment Initiative (FII), поместив на главной странице изображение "казни" журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает издание Newsweek.
Как сообщается, сайт форума, предположительно, взломали в понедельник. На сайте, скриншот которого прилагает издание, изображена "казнь" Хашукджи, приводимая в исполнение наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Рядом с принцем находятся неизвестные в масках с флагом террористической группировки "Исламское государство"* в руках.
На момент написания заметки РИА Новости сайт конференции был недоступен.
Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.
*Запрещённая в России террористическая организация