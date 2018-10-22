Хакеры поместили "казнь" Хашукджи на сайт саудовского инвестфорума

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Хакеры взломали сайт саудовского инвестиционного форума Future Investment Initiative (FII), поместив на главной странице изображение "казни" журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает издание Newsweek.

Ранее на фоне ситуации с пропажей Хашукджи многие бизнесмены и СМИ, планировавшие участвовать в инвестиционном форуме Future Investment Initiative (FII), который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября, заявили о намерении отменить поездку. Так, по сообщениям СМИ, на конференцию не приедут гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи.

Как сообщается, сайт форума, предположительно, взломали в понедельник. На сайте, скриншот которого прилагает издание, изображена "казнь" Хашукджи, приводимая в исполнение наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Рядом с принцем находятся неизвестные в масках с флагом террористической группировки "Исламское государство"* в руках.

"Ради безопасности детей в мире мы призываем все страны ввести санкции против саудовского режима. Режим, связанный с США, должен нести ответственность за варварское и бесчеловечное действие, такое, как убийство их собственного гражданина Джамаля Хашукджи и тысяч невинных людей в Йемене. Средневековый саудовский режим — один из источников финансирования терроризма в мире", — говорится в сообщении, оставленном хакерами под изображением.

На момент написания заметки РИА Новости сайт конференции был недоступен.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

*Запрещённая в России террористическая организация