В Турции не смогли обыскать машину саудовского генконсульства, пишут СМИ

АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Турецкая полиция не смогла обыскать машину генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, которая почти две недели с момента убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи находилась на автостоянке в стамбульском районе Султангази, сообщает телеканал NTV в понедельник.

Отмечается, что обыск машины не состоялся из-за отсутствия разрешения саудовского генконсульства в Стамбуле, которое, как ожидается, может быть выдано утром во вторник.

Ранее телеканал сообщил о том, что обнаруженная в понедельник машина не досматривалась в ходе обыска всего автотранспорта саудовского генконсульства по делу Хашукджи.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.