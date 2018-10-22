Болтон рассказал, как санкции против Ирана повлияли на рынок нефти

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Санкции против Ирана повлияли на мировой рынок нефти, Вашингтон и Москва выиграют от этого шага, со временем рынок выровняется, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он подчеркнул, что американские санкции против Ирана "должны оказать максимальное давление на Тегеран, чтобы они изменили свое поведение".

"Мы и сами выходили на рынок, выбрасывая дополнительные объемы сырой нефти для того, чтобы можно было компенсировать санкции против Ирана. Об этом думает, безусловно, президент (США Дональд) Трамп лучше, чем многие другие, поэтому мы увеличиваем свое собственное производство и выброс на мировые рынки нефти", — заявил Болтон в интервью радио "Эхо Москвы".

По его словам, "важность крупных изменений в иранской политике – это наш приоритет".

"Действительно, правда, что Россия как экспортер нефти выиграет от роста цен на нефть. И мы выигрываем от этого как производители нефти. Но со временем рынок выровняется", — добавил Болтон.