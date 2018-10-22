Угрозы США выйти из ДРСМД усиливают давление на Европу, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Заявлениями о возможном выходе из договора РСМД американская администрация увеличивает давление на Европу, которой пора задуматься о собственной концепции ядерного сдерживания, считает председатель исследовательского Фонда Робера Шумана Жан-Доминик Жулиани.

"Объявив, что США выйдут из Договора РСМД на том основании, что Россия его не соблюдает, президент Трамп усиливает давление на европейцев", — говорится в предоставленном РИА Новости в аппарате фонда комментарии Жулиани.

Он напомнил, что еще со времен "холодной войны" европейцы "были и остаются первыми, кого затрагивают" подобные кризисы, и действия Вашингтона сейчас "оставляют европейцев в неуверенности".

"Ядерное оружие средней дальности потенциально может применяться на поле боя, в отличие от стратегического оружия, мощь и цели которого приведут к взаимному уничтожению и поэтому призваны сдерживать любого агрессора, угрожая ему неприемлемым ущербом", — говорится в комментарии фонда.

Эксперт напомнил, что в Европе самостоятельным потенциалом сдерживания обладают только Франция и Великобритания. По его мнению, настало время, чтобы европейцы начали дискуссию о европейском сдерживании.

"Если Европа хочет быть независимой в своей внешней политике, в экономической, торговой и социальной сферах, она также должна быть надежной для своей собственной безопасности. Европейцы, сначала некоторые, должны иметь возможность говорить о сдерживании", — полагает Жулиани.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.