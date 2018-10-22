"Вызывайте психиатров!". В Сети предложили переименовать Украину

Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Архивное фото

Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Архивное фото

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пользователи социальных сетей с иронией отнеслись к предложению украинских политиков "переименовать" Крым.

Ранее депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что рабочая группа, разрабатывающая проект о "статусе" так называемой Автономной Республики Крым, предложит конституционной комиссии рассмотреть вопрос о переименовании полуострова . Среди "возможных" названий — Крымская автономия, Автономная Республика Крым и Крымско-татарская автономия.

"Ымрк! Чтоб никто не догадался", — пошутил ‏@lomaster16rus.

"Можете Украину назвать Киевская Русь", — съязвил @RisatBuransin.

"А давайте Украину переименуем", — присоединилась Анна Чернинкова ВКонтакте.

"Вызывайте психиатров!", — написал @alexpasport.

"Это то же самое, если бы наши депутаты решили переименовать Аляску", — возмутился Саша Фишео.

"Париж они там не переименовывают? Или Сеул?", — поинтересовался Артем Матюнин.

На полуострове инициативу Киева назвали "торжеством полного идиотизма". Так, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара подчеркнул, что в республике на подобные спекуляции не обращают внимания.

Крым стал российской территорией после проведенного в 2014 году референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 96 процентов избирателей. Таким образом, Автономная Республика Крым, которая находилась в составе Украины до 2014 года, после референдума стала российским субъектом — Республикой Крым. Российские власти неоднократно заявляли, что жители республики выразили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".