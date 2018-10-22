В ЦАР прошло первое заседание Специального трибунала

ООН, 22 окт — РИА Новости. Специальный уголовный трибунал в Центральноафриканской Республике провел в понедельник свое первое заседание, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Ранее помощник генерального секретаря всемирной организации по вопросам верховенства права и учреждениям безопасности Александр Зуев рассказал в интервью РИА Новости, что создание трибунал было утверждено в 2018 году. По словам Зуева, специальность этого суда заключается в том, что он регулируется не только национальным законодательством, но и международным, так как он был учрежден по резолюции Совета Безопасности ООН и финансируется из бюджета ООН.

"Наши коллеги из Миссии ООН в Центральноафриканской Республике сообщают, что Специальный уголовный суд Центральноафриканской Республики сегодня провел свою первую сессию в Банги", — сказал Хак.

По его словам, начало работы трибунала, "как ожидается, будет играть ведущую роль в прекращении преобладающей культуры безнаказанности в стране за серьезные международные преступления, в частности те, которые совершаются в отношении гражданских лиц".