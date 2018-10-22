В ЦАР прошло первое заседание Специального трибунала

ООН, 22 окт — РИА Новости. Специальный уголовный трибунал в Центральноафриканской Республике провел в понедельник свое первое заседание, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
"Наши коллеги из Миссии ООН в Центральноафриканской Республике сообщают, что Специальный уголовный суд Центральноафриканской Республики сегодня провел свою первую сессию в Банги", — сказал Хак.
По его словам, начало работы трибунала, "как ожидается, будет играть ведущую роль в прекращении преобладающей культуры безнаказанности в стране за серьезные международные преступления, в частности те, которые совершаются в отношении гражданских лиц".