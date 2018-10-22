Выход США из РСМД создаст угрозу для безопасности Европы, считает аналитик

БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Возможный выход США из договора о РСМД поставит под угрозу безопасность Европы, считает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

"Такое решение имело бы последствия для европейцев, поскольку их безопасность оказалась бы снижена: в случае теоретически возможной ядерной войны с использованием ракет средней дальности Европа окажется под ударом", — сказал аналитик РИА Новости.

По его мнению, выход США из ДРСМД приведет к расколу в рядах европейцев относительно общей позиции. "Мы уже слышали критические заявления официальных лиц Германии, потому что, как и в период "холодной войны", в случае конфронтации именно немцы окажутся посередине", — заметил Томанн.

Он считает, что "США намерены либо создать новые ракеты средней дальности, запрещенные ДРСМД, либо использовать выход из договора как переговорное средство для оказания давления на Россию, но также и Китай, который не является стороной договора".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.