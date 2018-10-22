Россельхознадзор сообщил о вспышке ящура в Китае

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россельхознадзор сообщает о вспышке ящура недалеко от российской границы в городском округе Хулун-Буир на северо-востоке автономного района Китая Внутренняя Монголия.

"Недалеко от российской границы в городском округе Хулун-Буир на северо-востоке автономного района КНР Внутренняя Монголия произошла вспышка ящура серотипа О. Болезнь проявилась у крупного рогатого скота. Об этом Китай сообщил в Международное эпизоотическое бюро", — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

В настоящее время Китай принимает меры по ликвидации очага болезни и предупреждению распространения ящура в другие регионы, отмечает российское ведомство.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже — через мясо.