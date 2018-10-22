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Депутаты Рады предложили потребовать от правительства снижения цены на газ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (274)
(обновлено: 19:53 22.10.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины. Архивное фотоЗдание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Депутаты украинской партии "Оппозиционный блок" предлагают Верховной раде потребовать от правительства отменить решение о повышении цены на газ для населения, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента в понедельник.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Медведчук объяснил нищету украинцев
Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

"Зарегистрирован проект постановления об обращении к кабинету министров Украины с требованием об отмене решения о повышении цены на природный газ для населения", — говорится в сообщении на сайте парламента. На данный момент полный текст проекта постановления на сайте Рады отсутствует.

По словам одного из авторов постановления, депутата партии "Оппозиционный блок" Наталии Королевской, после повышения цен на газ миллионы семей на Украине будут отброшены за черту бедности.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko
Порошенко призвал не верить популистам, обещающим снизить цены на газ
"Это преступление — повышать цену на газ на 23,5% при том, что в проекте бюджета только к концу следующего года предусмотрено повышение минимальной пенсии на 9,4%, а минимальной зарплаты — на 10,7%. Если добавить ужесточение правил получения субсидий и существенное сокращение их финансирования, большинство семей окажутся перед выбором — купить еду или оплатить счета", — цитирует Королевскую пресс-служба партии.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.

На крючке
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На крючке
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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
holodokoho
как же. Сей же час.отменят. Что ж пилить то будут? Транш то медным тазиком накроется. Куда они страну катят, одному богу известно. Но то что ничего хоршего уже не будет- это и ежу понятно.
19:55
22.10.2018
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