Депутаты Рады предложили потребовать от правительства снижения цены на газ

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Депутаты украинской партии "Оппозиционный блок" предлагают Верховной раде потребовать от правительства отменить решение о повышении цены на газ для населения, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента в понедельник.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

"Зарегистрирован проект постановления об обращении к кабинету министров Украины с требованием об отмене решения о повышении цены на природный газ для населения", — говорится в сообщении на сайте парламента. На данный момент полный текст проекта постановления на сайте Рады отсутствует.

По словам одного из авторов постановления, депутата партии "Оппозиционный блок" Наталии Королевской, после повышения цен на газ миллионы семей на Украине будут отброшены за черту бедности.

"Это преступление — повышать цену на газ на 23,5% при том, что в проекте бюджета только к концу следующего года предусмотрено повышение минимальной пенсии на 9,4%, а минимальной зарплаты — на 10,7%. Если добавить ужесточение правил получения субсидий и существенное сокращение их финансирования, большинство семей окажутся перед выбором — купить еду или оплатить счета", — цитирует Королевскую пресс-служба партии.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.