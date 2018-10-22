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Парламент Армении отклонил проект поправок в Избирательный кодекс

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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕреван. Архивное фотоЕреван. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 22 окт — РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении на заседании в понедельник отклонило представленные правительством поправки в Избирательный кодекс, за законопроект проголосовали 54 депутата при необходимых 63, передает корреспондент РИА Новости.

Роберт Кочарян. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ранее бывшая правящая, а ныне оппозиционная Республиканская партия Армении заявила, что выступает против поправок, аргументируя это тем, что успешное реформирование Избирательного кодекса требует широких обсуждений, участия в них общества и политических сил.

Кроме того, вице-спикер армянского парламента от РПА Арпине Ованнисян заявила позднее журналистам, что отказ партии поддержать законопроект вызван поспешностью, с которой правительство хочет провести поправки. Она добавила также, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Венецианская комиссия впервые "не представили свою позицию по Избирательному кодексу".

И.о. премьера Армении Никол Пашинян назвал саботажем срыв принятия поправок.

Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Шестнадцатого октября правительство Армении одобрило проект поправок в Избирательный кодекс и ряд смежных законов. Предлагаемые изменения предусматривают отмену рейтинговой системы голосования и снижение проходного порога: для партий — с 5% до 4%, для партийных блоков — с 7% до 6%. Кроме того, согласно проекту поправок, в Национальном собрании гарантируется присутствие как минимум четырех политически сил вместо прежних трех.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов премьера Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера.

Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пашинян поручил уволить министров, которые проголосовали за поправки. Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически приведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном.

В свою очередь вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.

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