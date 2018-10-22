Мэй предложила создать совместную таможенную зону Британии и ЕС

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания готова создать объединенную в правовом поле с ЕС таможенную систему, заявила британский премьер Тереза Мэй.

"Я не приемлю создания границы в Ирландском море. ЕС активно обсуждает с нами предложения по таможенному урегулированию… Для преодоления тупика мы предлагаем создать совместную таможенную зону Британии и ЕС, связанную на законодательном уровне", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

По ее словам, вопрос границы с Ирландией остается одним из самых сложных, из-за него стороны не могут завершить согласование общего документа об условиях Brexit.

"Важный вопрос – избежать создания полноценной границы в Ирландии. Это наше обязательство (перед жителями Северной Ирландии)", — добавила Мэй.

Говоря о продлении переходного периода после Brexit, премьер заявила, что не хотела бы этого, однако при некоторых обстоятельствах введение такого периода возможно.

"Я не была намерена увеличивать переходный период и не хочу этого делать. Считаю, что любая форма увеличения сроков такого периода будет нежелательной. Но есть некоторые обстоятельства, при которых увеличение переходного периода могло бы быть желательным", — сказала премьер.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.