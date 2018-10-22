Мэй предложила создать совместную таможенную зону Британии и ЕС

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания готова создать объединенную в правовом поле с ЕС таможенную систему, заявила британский премьер Тереза Мэй.
По ее словам, вопрос границы с Ирландией остается одним из самых сложных, из-за него стороны не могут завершить согласование общего документа об условиях Brexit.
"Важный вопрос – избежать создания полноценной границы в Ирландии. Это наше обязательство (перед жителями Северной Ирландии)", — добавила Мэй.
Говоря о продлении переходного периода после Brexit, премьер заявила, что не хотела бы этого, однако при некоторых обстоятельствах введение такого периода возможно.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.