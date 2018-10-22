Пострадавшим от наводнения во Франции выделят не менее 80 миллионов евро

Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции

Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции

ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на помощь жителям коммун, пострадавшим от наводнений на юге Франции, будет направлено не менее 80 миллионов евро.

На прошлой неделе в отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Усилению наводнения способствовал ветер, порывы которого достигали 100 километров в час и препятствовали стоку воды. В результате наводнений погибли 14 человек. Из-за наводнений в 126 коммунах департамента Од был введен режим природной катастрофы.

"Я хотел, чтобы мы создали фонд оборотных средств, который будет управляться префектом… Мы уже знаем, что это будет не менее 80 миллионов евро, которые будут выплачены", — сказал Макрон в ходе своего выступления в департаменте, пострадавшем от наводнения.

Ранее в понедельник французская федерация страхования (FFA) сообщила, что зафиксировано около 16 тысяч обращений в связи наводнениями на юге Франции, материальный ущерб от бедствия оценивается в 200 миллионов евро.