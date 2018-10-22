В Госдуме прокомментировали предложение депутата Рады "переименовать" Крым

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Предложение депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова "переименовать" Крым — это попытка напомнить о себе на медиаплощадках, считает депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.
"Переименование Крыма для Украины — что в лоб, что по лбу — результат один: Крым чужой. Но зато по этой теме можно получить медиаплощадки, напомнить о себе, ну а если получится — то и попросить "гроши". Разумеется, не для Крыма, а для себя любимого", — сказал Бальбек РИА Новости.
"И рвёт Чубаров рубаху …не за новый статус полуострова, а за свой статус-кво, который до 2014 года позволял обложить данью крымско-татарский народ и чувствовать себя самозваным местечковым ханом", — заключил Бальбек.