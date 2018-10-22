Британия и ЕС согласовали 95% положений соглашения о Brexit, заявила Мэй

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания и ЕС согласовали 95% общего объема соглашения о Brexit, сообщила британский премьер-министр Тереза Мэй.

На минувшей неделе прошел саммит ЕС, ему предшествовал очередной этап переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

"В настоящее время согласовано 95% соглашения о выходе и протоколов… Формат "сделки" ясен. Мы согласовали общее соглашение по структуре и сути будущих отношений", — сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте.

Вместе с тем, отметила она, у участников переговоров остаются некоторые разногласия по отдельным вопросам.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.