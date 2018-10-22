Польша выразила понимание намерению США выйти из ДРСМД

ВАРШАВА, 22 окт – РИА Новости. Официальная Варшава выражает понимание намерению США выйти из договора об РСМД, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович журналистам в понедельник.

"Мы выражаем понимание действий Соединенных Штатов, потому что, конечно, мы согласны с такой оценкой ситуации, что Россия нарушает положения договора путем создания новых ракет", — сказал Чапутович.

"Если этот договор уже не функционирует потому что он уже был сломан, есть обоснованный вопрос, следует ли его поддерживать", — добавил он.

Польский министр отметил, что Польша хотела бы, чтобы соглашение функционировало, но "только если бы все стороны соблюдали его".

По словам Чапутовича, прекращение действия договора не будет означать снижения безопасности Польши. "Даже если США решатся на строительство оружия, подпадающего под этот договор, то, конечно, это оружие никогда не будет направлено против Польши", — указал он.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.