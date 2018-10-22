В Афганистане внедренный боевик убил военнослужащего НАТО

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Один военнослужащий НАТО погиб, двое получили ранения в результате "инсайдерской атаки" со стороны внедренного боевика в афганской провинции Герат на западе страны, сообщается в пресс-релизе миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Военнослужащий миссии "Решительная поддержка" был убит сегодня в провинции Герат. Двое других получили ранения в результате инцидента. Первоначальные данные указывают на то, что атака была совершена сотрудником служб безопасности Афганистана", — говорится в заявлении.

Национальность погибшего и пострадавших в сообщении не указывается.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

*Запрещённые в России террористические организации