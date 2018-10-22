Турция не хочет ухудшения отношений с Эр-Риядом из-за дела Хашукджи

АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Турция не хотела бы, чтобы убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи негативно повлияло на ее отношения с Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Ничего скрытого (по делу Хашукджи) от общественности не будет, наша главная цель — чтобы все было расследовано. Нужно работать вместе с Саудовской Аравией, чтобы никаких темных пятен не осталось. Но мы не хотим, чтобы это бросало тень на наши отношения с Саудовской Аравией, с которой у нас много проектов и сфер сотрудничества. Это братская страна для нас, поэтому процесс идет с большой чувствительностью", — сказал Калын журналистам.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.