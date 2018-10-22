В Австрии прокомментировали намерение США выйти из ДРСМД

ВЕНА, 22 окт — РИА Новости. Любой отказ от Договора о ракетах средней и меньшей дальности может привести к гонке вооружений, этого необходимо избежать, заявил РИА Новости официальный представитель правительства Австрии Петер Лаунски-Тиффенталь.

"Договор о РСМД по ядерному разоружению крайне важен для стабильности и мира в Европе и за ее пределами. Любой отказ от договора привёл бы к гонке вооружений, чего обязательно нужно избежать. Европа заинтересована в том, чтобы напряженность в отношениях США и РФ снизилась и они не возвращались во времена холодной войны. Австрия четко привержена разоружению, функциональному мультирализму и снижению напряжённости за столом переговоров", — сказал Лаунски-Тиффенталь.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.