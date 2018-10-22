В МИД заявили, что оценивать прошедшие в Афганистане выборы преждевременно

Наблюдатели следят за подсчетом голосов на парламентских выборых на одном из избирательных участков в Кабуде, Афганистан. 21 октября 2018

Наблюдатели следят за подсчетом голосов на парламентских выборых на одном из избирательных участков в Кабуде, Афганистан. 21 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия считает преждевременным оценивать прошедшие в Афганистане парламентские выборы, в Москве обратили внимание на информацию о многочисленных критических замечаниях по их организации, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Признавать или не признавать результаты выборов должен афганский народ. Но пока рано делать выводы, поскольку официально объявлено, что первичные результаты, причем не окончательные, будут объявлены только в ноябре. Поэтому сейчас нам сказать нечего. Ждем результатов, а так читаем, слышим много критических замечаний. И по организации, и по нарушениям", — сказал Кабулов.

В субботу жители 32 провинций Афганистана избирали депутатов нижней палаты парламента страны. Исключение составили регионы Газни и Кандагар — там голосование будет проведено позднее по соображениям безопасности. В воскресенье голосование продолжилось на 253 избирательных участках в 22 провинциях страны. Как сообщало ранее МВД республики, несмотря на усиленные меры безопасности, жертвами террористических атак в основной день выборов — 20 октября — стали 28 человек, свыше 240 получили ранения. Среди погибших — 10 сотрудников полиции, 1 военнослужащий и 17 мирных жителей.

По сообщению избиркома страны, менее половины избирателей проголосовали на выборах. Своим конституционным правом воспользовались порядка 45% из внесенных в избирательные списки граждан Афганистана.

В целом, парламентские выборы в Афганистане прошли в атмосфере недоверия граждан к избирательному процессу, а также в сложной обстановке в сфере безопасности. За несколько дней до голосования члены радикального движения "Талибан"* неоднократно выступали с угрозами в адрес потенциальных избирателей и грозились саботировать парламентские выборы, которые они не признают.

Скептическое отношение афганцев к избирательному процессу, как отмечал в своем недавнем докладе Институт Гэллапа, сложилось после 2014 года, когда президентские выборы сопровождались многочисленными обвинениями в фальсификациях, а формирование правительства национального единства стало средством урегулирования конфликта между двумя кандидатами. Результаты июльского опроса, проведенного исследовательской организацией, показали, что 76% респондентов не верили в честность осенних парламентских выборов.

Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны в ноябре, окончательные — в конце декабря.

*Террористическая организация, запрещенная в России