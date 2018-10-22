МИД Франции прокомментировал заявление Трампа по ДРСМД

ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Франция находится в тесном контакте со своими партнерами по теме заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и призывает все стороны избегать поспешных односторонних решений.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими близкими партнерами по теме заявления США о выходе из договора….Мы призываем все стороны избегать поспешного одностороннего решения, которое бы вызвало сожаление", — сказал представитель МИД Франции, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.