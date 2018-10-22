Британия надеется, что Россия продолжит выполнять положения ДРСМД

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости. Великобритания надеется, что Россия продолжит выполнять положения договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), это важный документ, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Стюарт Эндрю.

"Мы хотели бы, чтобы Россия придерживалась положений договора. Это важный договор, он был заключен в важное время. Мы должны быть уверены, что они (Россия) его выполняют и разделяют его ценности", — сказал замминистра, выступая в понедельник в палате общин британского парламента.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.