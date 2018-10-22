Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении до марта 2019 года списка индивидуальных санкций против РФ, сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

В середине сентября Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против физлиц и организаций России в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" еще на шесть месяцев, сообщила пресс-служба совета. Ограничительные меры продлены до 15 марта 2019 года. Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки. В настоящее время они касаются 155 лиц и 44 организаций.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, и Украина присоединяются к этой декларации. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", — говорится в сообщении.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.