В Кении рейнджер чудом выжил, получив стрелу в лицо

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Кении "охотник на браконьеров" едва не лишился жизни после того, как его ранили стрелой в лицо. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время патрулирования местности 51-летний Уильям Хофмейр заметил спящего под деревом местного жителя и разбудил его, чтобы предупредить о приближающемся прайде львов.

Спустя несколько секунд Хофмейр почувствовал резкую боль в правой щеке и увидел торчащую из нее стрелу.

Оглянувшись, он заметил человека в традиционном одеянии племени масаи с луком в руках, натягивающего тетиву.

Хофмейр сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего сел во внедорожник и погнался за ним, истекая кровью.

"Мне было очень больно, потому что один конец стрелы торчал из окна и задевал каждый куст, мимо которого я проезжал", — сказал он.

Спустя час рейнджер все-таки прекратил погоню и поехал в клинику.

Врачи были шокированы увиденным и не смогли помочь пациенту.

"В итоге я сказал им, что справлюсь сам. Взялся за один конец стрелы, вытолкнул ее через щеку и вручил одной из медсестер", — добавил он.

Рану продезинфицировали, и Хофмейр сразу пошел на работу в заповедник.

Рейнджер уверен, что его пытались убить, воспользовавшись тем, что в тот день он был без напарника.

Сообщается, что по факту покушения на убийство проводится расследование.