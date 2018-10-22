Ураган "Уилла" в Тихом океане приблизился к пятой категории

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ураган "Уилла" в Тихом океане приблизился к пятой, наивысшей категории мощности, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах (NHC).

Тропический шторм "Уилла" усилился до урагана в воскресенье.

По данным метеорологов, ураган находится в 255 километрах к юго-западу от муниципалитета Кабо-Корриентес на западе Мексики и движется на север со скоростью 11 километров в час. Максимальная скорость ветра составляет 250 километров в час (около 69 метров в секунду).

Ураган соответствует пятой категории, когда скорость ветра равна или превышает 70 метров в секунду.

Центр предупреждает, что ураган "крайне опасен". По прогнозам метеорологов, в некоторых районах западной, центральной, и юго-западной Мексики ожидаются опасные для жизни штормовые приливы, ветер и дожди.