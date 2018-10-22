В Турции назвали условие для допуска к геологоразведке в Эгейском море

АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Анкара не допустит реализации геологоразведочных проектов в Эгейском море и на востоке Средиземного моря без учета своих интересов, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Пусть все знают, что в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье невозможно реализовать ни один проект без участия в них Турции и Северного Кипра. Мы не позволим сделать ни одного шага без учета наших интересов. Необходимо избегать провокаций", — заявил Акар, отвечая на вопрос о геологоразведке нефтегазовых месторождений в этих регионах.

Анкара ранее неоднократно выступала против разведки месторождений нефти и газа на шельфе Кипра без учета интересов турецкой общины острова.

МИД Турции на прошлой неделе сообщил, что турецкое судно Barbaros Hayreddin Paşa начало сейсмические исследования на турецком континентальном шельфе в Средиземном море. Как сообщало агентство Anadolu, ВМС Турции помешали греческому фрегату осуществлять преследование турецкого судна. При этом турецкое внешнеполитическое ведомство раскритиковало позицию Грецию по этому вопросу, которая "не имеет оснований с точки зрения международного права".