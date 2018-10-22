Канада испытывает дефицит марихуаны после ее легализации

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Канада испытывает дефицит марихуаны после вступления в силу федерального закона о ее легализации, сообщает издание Independent со ссылкой на телеканал CBC.

Продажи марихуаны для употребления в рекреационных целях стартовали в Канаде 17 октября. Ранее сообщалось, что в ряде канадских городов был отмечен повышенный спрос на ставший доступным продукт.

Как сообщается, министр обеспечения безопасности границ Канады Билл Блэр, который также является главным координатором от правительства в проекте легализации марихуаны, заявил телеканалу, что страна не смогла обеспечить достаточное количество марихуаны для удовлетворения спроса потребителей.

"Мы ожидали, вы знаете, некоторые сорта могли бы закончиться, и был бы небольшой спрос на поставку", — заявил Блэр, отметив, что благодаря "хорошей инфраструктуре" эта проблема будет решена.

Сенат Канады (верхняя палата парламента) принял федеральный закон о легализации марихуаны в медицинских целях в июле. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы смогут употреблять марихуану в рекреационных целях с 17 октября. По данным опроса, проведенного компанией по исследованию общественного мнения Nanos Research для телеканала CTV News, более 70% жителей страны заявили, что не планируют употреблять марихуану после ее легализации.