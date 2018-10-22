Порошенко призвал не верить популистам, обещающим снизить цены на газ

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал не верить популистам, которые обещают снижение цены на газ, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

Ранее экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что после "прихода к власти" ее команда снизит тарифы на газ до "рентабельной адекватной цены".

"Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились в шесть раз снизить цену", — цитирует Порошенко его пресс-служба. Президент посоветовал "меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников". "Потому что меда в них много, правды мало, или может и вовсе нет", — сказал Порошенко.

Президент отметил, что больше всего кредитов взяли именно те политические силы, которые сегодня громче всех защищают простых людей. "Пятьдесят четыре миллиарда долларов — вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините отдать", — добавил Порошенко.

Он напомнил, что Украина давно имела обязательства по урегулированию цены на газ. "Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года", — сказал Порошенко. По его словам, решение правительства имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривны, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил в пятницу, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. По его словам, решение правительства о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 января является одним из главных предусловий для дальнейшего кредитования. МВФ в своем сообщении в пятницу подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в текущем году по итогам принятия госбюджета на Украине на 2019 год.