Трамп пригрозил сократить помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ограничат или прекратят помощь таким беднейшим странам Центральной Америки, как Гондурас, Гватемала и Сальвадор из-за большого количества нелегальных мигрантов, которые приезжают оттуда.

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли остановить людей, покидающих свои страны и незаконно прибывающих в США. Теперь мы будем прекращать или существенно сокращать большую помощь, которую (США) обычно предоставляли им", — написал Трамп в Twitter.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 октября 2018 г.

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Поводом для новых заявлений президента США стала ситуация с караваном беженцев из Гондураса, которые пытаются попасть в Соединенные Штаты. Караван гондурасских мигрантов находится на границе Мексики с Гватемалой. В нем, по оценке президента Гватемалы Джимми Моралеса, собрались 4,5-5 тысячи человек. Часть из них в пятницу предприняла попытку насильно прорваться через кордоны на границе. Ранения получили несколько мексиканских полицейских.

Трамп уже заявил, что поручил пограничникам и военным расценивать эту ситуацию как чрезвычайную.

Трамп во время своего пребывания у власти с января 2017 года пытается провести в стране миграционную реформу, однако конгресс и, в частности демократы, которые занимают там почти половину мест, не поддерживает все меры, предложенные главой государства, и принимает изменения в ограниченном масштабе. Проблема с миллионами незаконных мигрантов является одной из самых острых в США, особенно в южных штатах.