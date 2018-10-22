МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жители Киева заблокировали движение городской электрички, протестуя против постоянных задержек в расписании и сокращения количества вагонов, передает "Обозреватель".
Недовольные качеством работы городского транспорта киевляне цеплялись за состав сзади, пытались проникнуть в кабину машинистов и ложились на железнодорожные пути.
"Да, сегодня один поезд, тот, что идет в 08:30, вышел без одного вагона", — подтвердили "Украинской правде" в пресс-службе "Киевпастранса".
Пользователи социальных сетей отмечают, что подобные инциденты случаются не в первый раз.
"Каждое утро. На часах 08:40. На перроне станции "Троещина" городская электричка в сторону "Почайна" — четыре вагона. Каким-то чудом и с помощью такой-то матери 80 процентов ожидающих трамбуются в поезд", — писала ранее Мария Витязь в фейсбуке.
"Даа… Недостачно людей еще уехало из Украины…", — возмутилась Оксана Шибаева.
Один из пользователей во "ВКонтакте" сравнил электрички "европейской столицы с бурно развивающейся экономикой" с российскими поездами.