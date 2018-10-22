МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жители Киева заблокировали движение городской электрички, протестуя против постоянных задержек в расписании и сокращения количества вагонов, передает "Обозреватель".

В понедельник одна из электричек прибыла на станцию в сокращенном составе. Из-за этого некоторые пассажиры не смогли влезть в оставшиеся четыре вагона и устроили "штурм" электрички.

Недовольные качеством работы городского транспорта киевляне цеплялись за состав сзади, пытались проникнуть в кабину машинистов и ложились на железнодорожные пути.

"Да, сегодня один поезд, тот, что идет в 08:30, вышел без одного вагона", — подтвердили "Украинской правде" в пресс-службе "Киевпастранса".

Пользователи социальных сетей отмечают, что подобные инциденты случаются не в первый раз.

"Каждое утро. На часах 08:40. На перроне станции "Троещина" городская электричка в сторону "Почайна" — четыре вагона. Каким-то чудом и с помощью такой-то матери 80 процентов ожидающих трамбуются в поезд", — писала ранее Мария Витязь в фейсбуке.

"Также писал жалобы на 15:51 (раз десять точно). Реакции ноль!", — согласился Олександр Латишев в комментариях.

"Даа… Недостачно людей еще уехало из Украины…", — возмутилась Оксана Шибаева.

Один из пользователей во "ВКонтакте" сравнил электрички "европейской столицы с бурно развивающейся экономикой" с российскими поездами.