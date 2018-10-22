Защитники птиц пообещали уничтожить гигантских мышей на острове в Атлантике

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Королевское общество защиты птиц (RSPB) Великобритании обязалось к 2020 году уничтожить всех мышей на острове Гоф в Южной Атлантике – одной из самых больших колоний морских птиц в мире, поголовью которых угрожают грызуны.

Моряки случайно завезли домовую мышь на остров Гоф в составе архипелага Тристан-да-Кунья в конце XIX века. Экологи сообщают, что за более чем 100 лет "колонизаторы" не только освоили весь остров, но увеличились в размере как минимум в полтора раза по сравнению с оставшимися в Европе собратьями.

Популяция гигантских мышей на необитаемом острове составляет примерно 700 тысяч особей. По данным зоозащитников, грызуны ежегодно уничтожают не менее двух миллионов морских птиц, в том числе таких крупных, как альбатросы. Наблюдения показывают, что для нападения грызуны объединяются в отряды до десяти особей и буквально поедают птиц заживо.

"Невзирая на вызовы работы в одном из самых труднодоступных мест в мире, команда острова Гоф планирует вывести всех мышей в 2020 году, чтобы остановить эти массовые убийства раз и навсегда", — говорится в заявлении общества.

Отмечается, что программа восстановления острова Гоф (The Gough Island Restoration Programme) создана RSPB и правительством архипелага Тристан-да-Кунья (британская заморская территория) при поддержке иностранных партнеров – американской организации Island Conservation и природоохранного департамента ЮАР.