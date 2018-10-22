Greenpeace заявил об обнаружении британских отходов на нелегальных свалках

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Организация Greenpeace заявила об обнаружении на нелегальных свалках в Малайзии пластиковых отходов, экспортируемых в страну из Великобритании для дальнейшей предполагаемой переработки.

В ходе расследования, проведенного организацией Unearthed совместно с британской газетой Telegraph, активистам удалось обнаружить подобные отходы в небольшом пригороде в часе езды от столицы страны Куала-Лумпур.

"Исследуя ранее в этом месяце состояние отрасли утилизации отходов в Малайзии, Unearthed обнаружил знакомые по полкам супермаркетов Британии бренды, разбросанные по огромной куче мусора трех футов высотой", — говорится в расследовании.

Авторы расследования считают, что сроки годности на выброшенных упаковках из-под продуктов питания говорят о том, что мусор складывался в течение многих месяцев.

Кроме того, журналисты заявили, что обнаружили мешки с пластиковым мусором из Британии и Европы в округе Кланг, где расположен крупнейший порт, и промышленном городе Ипох. Как сообщается, местные комплексы по переработке мусора не имеют специального разрешения.

Согласно организации, Великобритания с января по август 2018 года экспортировала более 88 тысяч тонн пластиковых отходов в Малайзию. В Greenpeace отметили, что европейское законодательство разрешает экспорт мусора только в те государства, в которых системы переработки отходов подобны европейским.

Ранее СМИ сообщали, что Агентство по охране окружающей среды Великобритании начало расследование в отношении нескольких британских компаний, занимающиеся экспортом, связи с подозрениями в мошенничестве.