Greenpeace заявил об обнаружении британских отходов на нелегальных свалках

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Организация Greenpeace заявила об обнаружении на нелегальных свалках в Малайзии пластиковых отходов, экспортируемых в страну из Великобритании для дальнейшей предполагаемой переработки.
"Исследуя ранее в этом месяце состояние отрасли утилизации отходов в Малайзии, Unearthed обнаружил знакомые по полкам супермаркетов Британии бренды, разбросанные по огромной куче мусора трех футов высотой", — говорится в расследовании.
Авторы расследования считают, что сроки годности на выброшенных упаковках из-под продуктов питания говорят о том, что мусор складывался в течение многих месяцев.
Кроме того, журналисты заявили, что обнаружили мешки с пластиковым мусором из Британии и Европы в округе Кланг, где расположен крупнейший порт, и промышленном городе Ипох. Как сообщается, местные комплексы по переработке мусора не имеют специального разрешения.
Ранее СМИ сообщали, что Агентство по охране окружающей среды Великобритании начало расследование в отношении нескольких британских компаний, занимающиеся экспортом, связи с подозрениями в мошенничестве.