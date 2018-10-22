Убийство Хашукджи было спланированным, заявили в правящей партии Турции

АНКАРА, 22 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было спланированным, виновные будут наказаны, заявил пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик в понедельник.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

"Мы сейчас видим, что каждый день появляются все новые доказательства того, что произошло с Хашукджи. Сегодня появилось видео человека, который вышел из консульства переодетым в одежду журналиста. Все это говорит о том, что это зверское убийство было спланированной акцией", — сказал Челик журналистам в Анкаре.

Он добавил, что, "пока идет расследование, не надо заниматься спекуляциями".

"Турция — правовое государство, оно тщательно следует закону. Если расследование затягивается, то это происходит из-за действий саудовской стороны. Известно, что именно она задержалась с разрешениями для турецкой полиции войти в консульство. Я уверен, что в конце концов виновные будут наказаны, и никому не придет в голову повторить подобное", — отметил турецкий политик.