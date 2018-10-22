В Евросоюзе прокомментировали возможный выход США из ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. ЕС ожидает, что США задумаются о последствиях возможного выхода из договора о РСМД для собственной безопасности и безопасности своих союзников, новая гонка вооружений принесет еще больше нестабильности, заявила в понедельник европейская дипслужба.

"В то время, как мы ожидаем, что РФ предметно и прозрачно ответит на серьезные опасения относительно соблюдения договора РСМД, мы также ожидаем, что США задумаются о последствиях возможного выхода из РСМД для своей безопасности, безопасности своих союзников и всего мира", — говорится в распространенном в понедельник заявлении.

"Мир не нуждается в новой гонке вооружений, которая никому не принесла бы пользы, а наоборот, принесла бы еще большую нестабильность", — отмечается в нем.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.