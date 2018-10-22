На Тайване назвали предварительную причину крушения поезда

ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Комиссия по расследованию крушения пассажирского поезда на Тайване считает предварительной причиной аварии превышение скорости во время поворота, сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на представителя комиссии.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причина аварии до сих пор неизвестна. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек. По последним данным, в результате аварии 18 человек погибли, еще 190 пострадали.

"По предварительной оценке, причиной схода с рельсов поезда Puyuma Express стало превышение скорости на повороте. Радиус поворота на месте крушения составляет около 300 метров. Установленная скорость составляет 75 километров в час, однако во время происшествия скорость достигала почтит 140 километров в час", — приводит слова У Цзэчэна агентство.

Он добавил, что следствию предстоит выяснить, был это человеческий фактор или механический.