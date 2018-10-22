Суд в Греции прервал рассмотрение апелляции на выдачу Винника во Францию

АФИНЫ, 22 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции Ареопаг объявил до 5 ноября перерыв в рассмотрении апелляции адвокатов на решение суда первой инстанции о выдаче россиянина Александра Винника во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве.

Суд первой инстанции в Салониках 13 июля постановил удовлетворить запрос Франции об экстрадиции россиянина Винника по европейскому ордеру. Защита обжаловала решение.

Заседание суда завершилось скандалом между председателем и адвокатом — бывшим председателем парламента Греции Зои Константопулу.

Адвокат потребовала вывести из состава суда трёх судей, которые принимали ранее решение о выдаче Винника по запросу США. Константопулу заявила, что Винник никогда не был ни в США, ни во Франции, все обвинения касаются его действий в интернете, а судьи, выносившие решение по экстрадиции в США, не могут принять объективное непредвзятое решение.

После совещания суд вернулся без трёх судей, вывода которых требовала адвокат, но после нескольких часов обсуждения суд отказался сформировать новый состав и в зал вернулся прежний состав.

Председатель суда стала напрямую обращаться к Виннику с вопросами, хочет ли он, чтобы суд принял решение по его апелляции, и с какой целью он подал апелляцию на решение суда первой инстанции выдать его во Францию.

Председатель суда утверждала, что не настроена предвзято.

"Суд не имеет ничего против вас. Он не враг. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы не имеем ничего, связанного с предыдущими решениями. Это дело очень серьезное. Такого количества отложений дела не было", — сказала председатель суда Виннику.

Адвокат заявила, что судья не имеет права обращаться в обход неё к Виннику, обвинила судью в нарушении прав подзащитного и потребовала вести магнитофонную запись заседания.

Судья постоянно прерывала адвоката, пыталась лишить ее слова, отклоняла все требования. Ни один аргумент адвоката не рассматривался судом.

В 15 часов адвокат заявила, что коллегия адвокатов запрещает им работу после 15 часов дня и потребовала объявить перерыв.

Судья назначила следующее заседание на 5 ноября.

В суд предполагается вызвать нескольких свидетелей защиты.