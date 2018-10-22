Корабли британских ВМС направились к Норвегии для участия в учениях НАТО

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Корабли британских ВМС направились к берегам Норвегии для участия в учениях НАТО, сообщила пресс-служба военно-морских сил Соединенного Королевства.
"Два фрегата Type 23 – Northumberland и Westminster, – минные тральщики Cattistock, Hurworth, Grimsby и Ramsey, гидрографическое судно Enterprise, а также водолазное судно находятся на пути в Норвегию для участия в крупнейших за последнее время учениях НАТО", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы.
Группа спецназовцев морской пехоты из подразделения, расквартированного в шотландском городе Арброт, направилась в район учений на борту американского десантно-штурмового корабля Iwo Jima, уточняется в сообщении.
Первая группа британских военных, в основном из сухопутных войск, прибыла в Норвегию на прошлой неделе. Всего в учениях НАТО примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Великобритании.