Корабли британских ВМС направились к Норвегии для участия в учениях НАТО

ЛОНДОН, 22 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Корабли британских ВМС направились к берегам Норвегии для участия в учениях НАТО, сообщила пресс-служба военно-морских сил Соединенного Королевства.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября с участием около 50 тысяч военных из 30 стран-участниц альянса и партнеров.

"Два фрегата Type 23 – Northumberland и Westminster, – минные тральщики Cattistock, Hurworth, Grimsby и Ramsey, гидрографическое судно Enterprise, а также водолазное судно находятся на пути в Норвегию для участия в крупнейших за последнее время учениях НАТО", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы.

Группа спецназовцев морской пехоты из подразделения, расквартированного в шотландском городе Арброт, направилась в район учений на борту американского десантно-штурмового корабля Iwo Jima, уточняется в сообщении.

Первая группа британских военных, в основном из сухопутных войск, прибыла в Норвегию на прошлой неделе. Всего в учениях НАТО примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Великобритании.