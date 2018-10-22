Порошенко потребовал защитить малоимущих граждан после повышения цен на газ

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правительства принять меры по защите малоимущих слоев населения ввиду повышения цен на газ по требованию МВФ, сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

"Как президент я поставил правительству очень жесткое требование — мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим", — цитирует Порошенко пресс-служба.

Президент напомнил, что тарифы на газ поднимаются уже не первый раз, в прошлый раз благодаря внедрению субсидий удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения и "снять страх" относительно этого решения.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.