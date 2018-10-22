Полиция Латвии заинтересовалась семейной парой, открывшей ресторан в Крыму

РИГА, 22 окт – РИА Новости. Полиция безопасности Латвии проверит появившуюся в СМИ информации о том, что семейная пара из республики открыла ресторан латышской кухни в Крыму, сообщил журналистам представитель силового ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жители Латвии Павел и Виктория открыли в Крыму ресторан латышской кухни.

"Можем подтвердить, что службе известен упомянутый, случай и мы его оцениваем. ПБ воздержится от более подробных комментариев", — сообщил представитель полиции безопасности, отвечая на вопросы журналистов.

Основатели заведения супруги Виктория Сысолятина и Павел Башкатов с сыновьями Романом и Тимофеем купили суши-бар и сделали вместо него латышский ресторан. По их словам, им просто понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

В министерстве иностранных дел Латвии пояснили, что в связи с санкциями ЕС существует запрет на импорт продуктов крымского происхождения, покупку недвижимости в Крыму или Севастополе. Также запрещено экспортировать в Крым конкретные товары и технологии, а также предоставлять услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму. За нарушение санкций предусмотрена уголовная ответственность.

Виктория отказалась комментировать ситуацию. "Пока мы комментариев не даем", — сказала она.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".