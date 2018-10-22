В ЕС прокомментировали решение об оружейном эмбарго против Эр-Рияда

БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Принятие решения о введении Евросоюзом оружейного эмбарго против Саудовской Аравии является исключительно компетенцией Совета ЕС, заявила в понедельник Майя Косьянчич, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил накануне, что несколько крупных стран-членов ЕС блокируют введение региональным сообществом оружейного эмбарго против Эр-Риада, однако не назвал их. По словам министра, Бельгия ранее выступила с инициативой "запросить эмбарго на европейском уровне". Вопрос об оружейном эмбарго ЕС против Эр-Рияда вновь обрел актуальность в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Принятие решения по этому вопросу (оружейного эмбарго — ред.) находится в компетенции членов ЕС", — сказала Косьянчич в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Рейндерса.

Европарламент (ЕП) в сентябре 2017 года одобрил резолюцию по вопросу контроля за экспортом вооружений, в которой вновь призвал Евросоюз ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии. В ходе парламентских дебатов депутаты ЕП обвинили Саудовскую Аравию в том, что она поставляет импортированное из ЕС оружие террористам в Сирии и использует его в конфликте в Йемене.

Ввести запрет на оружейный экспорт в Саудовскую Аравию требуют и европейские неправительственные организации. По их мнению, в настоящее время страны Европы, в частности Великобритания, Франция, Италия и Бельгия, нарушают национальные законодательства, которые запрещают поставлять оружие государству, находящемуся в состоянии войны и нарушающему права человека.

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана. Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.