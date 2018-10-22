Итальянский премьер призвал вернуть Россию в "Большую восьмерку"

РИМ, 22 окт — РИА Новости, Александр Логунов, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии своего первого визита в Россию заявил о необходимости восстановления формата "большой восьмерки" ради решения острых международных проблем.

"По моему мнению, необходимо двигаться в сторону восстановления формата "большой восьмерки", чтобы за столом переговоров был также (президент РФ Владимир) Путин. Таким образом, в рамках "восьмерки", мы сможем рассмотреть и решить ряд проблем, которые сейчас решаются с большим трудом, потому что за столом нет всех нас", — сказал он в понедельник на пресс-конференции для иностранной прессы.

Предстоящую поездку в Россию Конте назвал важным шагом для итальянского правительства, подчеркнув, что лично еще не виделся с президентом России.

"Я с момента формирования нашего правительства говорил, что Россия играет очень важную роль во всех международных кризисах. И очевидно, что проводя внешнюю политику и уделяя внимание не только "своему огороду", но и международным сценариям, необходимо стремиться к диалогу с Россией", — отметил премьер Италии, отвечая на вопрос российских журналистов.

В среду глава правительства Италии проведет переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным и российским коллегой Дмитрием Медведевым, а также встретится с итальянскими предпринимателями.