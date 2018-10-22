В Испании поступила в продажу монета с изображением принцессы Леонор

МАДРИД, 22 окт — РИА Новости. Первая монета с изображением наследной принцессы Астурийской Леонор поступила в продажу в понедельник в Испании, сообщает Государственный монетный двор.

Коллекционная монета приурочена к 1300-летию создания Королевства Астурия. Ее номинал — 30 евро. На одной стороне изображен герб Астурийского княжества (в цвете), на другой — профили короля Фелипе VI и его старшей дочери, принцессы Астурийской Леонор, которой в конце октября исполнится 13 лет.

Эта монета еще до выхода в продажу оказалась предметом бурных обсуждений — дело в том, что изображение принцессы мало похоже на оригинал.

Государственный монетный двор заявил, что максимум будет отчеканен миллион серебряных монет, диаметром 33 мм и весом 18 гр.