В ДНР опровергают причастность ополченцев к ранению жителя Марьинки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (190)

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Житель подконтрольной Киеву Марьинки пострадал в результате разборок между украинскими силовиками, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что в результате обстрела ополченцами пострадал один человек.

"От рук силовиков из 28 бригады за прошедшие сутки пострадал мирный житель населённого пункта Марьинка. Гражданин 1978 года рождения получил огнестрельное ранение ноги. Он стал жертвой пьяных разборок между украинскими силовиками возле продуктового круглосуточного магазина", — сказал Безсонов.